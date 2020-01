Parla di Lukaku all’Inter sotto effetto di alcol, Pennant cacciato da Sky Sports UK

Jermaine Pennant ne ha combinata un’altra delle sue. L’ex ala del Liverpool, 37 anni e un passato da alcolista nonché circa tre mesi trascorsi in prigione nel 2005 per guida in stato di ebbrezza, è stato cacciato dal programma “TransferTalk”, in onda su Sky Sports News, per frasi sconclusionate in cui è parso visibilmente alterato e preda dei fumi dell’alcool.

In particolare, Pennant ha dato il peggio di sé mentre parlava del trasferimento di Romelu Lukaku all’Inter e del suo periodo al Liverpool. Gli altri ospiti, faticando a rispondere alle sue affermazioni, non gli hanno rivolto parola per diversi minuti, prima che, durante una pausa pubblicitaria, l’ex giocatore venisse sostituito dal giornalista David Reed.

Una portavoce di Sky Sports ha dichiarato a Sportsmail: “Jermaine Pennant è stato ospite su Sky Sports News questa mattina. Una decisione del nostro team di produzione è stata presa per rimuovere Jermaine dal programma prima della sua conclusione perché le sue prestazioni in onda non sono riuscite a soddisfare i nostri standard di produzione“.

Non è ancora chiaro se Pennant verrà reintegrato, ma intanto lo stesso si è scusato così su Twitter: “Mi scuso con tutti coloro che lavorano a Sky Sports e con gli spettatori per la mia performance al di sotto della media di oggi. Il canale mi ha offerto opportunità negli ultimi mesi e non li ho mai delusi prima. Sono devastato perché solo ieri ho avuto una buona esperienza in radio presso TalkSport. Non ci sono scuse qui, punto ad una carriera televisiva e spero di non aver fatto danni irreparabili“.

(Fonte: Daily Mail)