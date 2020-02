Pepe: “Lukaku? Oggi non lo marcano i Nesta, Maldini e Cannavaro. Eriksen mezzala? In realtà…”

Intervenuto a Tiki Taka, Simone Pepe ha parlato così della rimonta dell’Inter. A giudizio dell’ex Juve è merito anche di Conte:

“Ha toccato le corde giuste alla squadra, si è anche verificato un calo di Ibra e il Milan è calato”.

SU ERIKSEN – “Eriksen è entrato e ha fatto la seconda punta, non è una mezzala. Deve fare la finta mezzala che in fase di possesso non rientra a fare la mezzala”.

LUKAKU – “E’ arrivato all’Inter, sta facendo bene ma ora ci sono tutte cose positive, è stato voluto da Conte ed al centro del progetto. Oggi non lo marcano i Nesta, Maldini, i Cannavaro, c’è da dire anche questo”.