Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Simone Pepe, ex esterno della Juventus, ha parlato così di Antonio Conte e di come l’ha visto quest’anno sulla panchina dell’Inter: “Mi è sembrato il solito Conte, ha voglia di vincere, corre di più di un centrocampista in panchina, è sempre nella partita, è lui, un grande allenatore, un grande motivatore, ha fatto ripartire l’Inter dopo un momento non facile, è sempre lui”.