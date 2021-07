L. Percassi: “Mercato particolare quest’anno. Il nostro principio è che si vende…”

Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, ha fatto il punto delle operazioni di mercato

"Il calciomercato quest'anno è molto particolare, per la pandemia, per gli Europei vicini alla sessione estiva e per motivi economici. Ma l'Atalanta ha una base di partenza costituita da giocatori che hanno conseguito risultati straordinari".

"Musso era un profilo adatto e l'abbiamo preso subito, per Gollini l'ipotesi del Tottenham è molto concreta, anche se non è l'unica al vaglio - prosegue il figlio del presidente Antonio, assente per i postumi di un'operazione al ginocchio -. Tengo a precisare, comunque, che Pierluigi è un patrimonio importante della società e che ha aiutato la squadra a crescere. Il nostro principio è che si vende soltanto per rafforzare l'organico a disposizione di Gasperini, con cui il confronto è quotidiano".