“Era il 1967, quando Gianni Brera coniò questa definizione per parlare del dualismo tra Inter e Juventus. E il Milan, ai tempi, non era ancora retrocesso in Serie B: accadrà due volte, nel 1980 a causa dello scandalo calcioscommesse e poi due anni più tardi. Ecco che “Derby d’Italia” era un concetto ampio, non legato a un singolo dato statistico: era un modo per descrivere una rivalità che appunto sembra un derby, ma tra due squadre non appartenenti alla stessa città; un dualismo che coinvolgeva l’Italia; una sfida spesso carica di polemiche. Erano le due squadre italiane con più scudetti: la Juve era a quota 12, l’Inter a 10 (aveva appena conquistato la stella, nel 1965/66), il Milan a 8. Da una parte i Moratti, dall’altra gli Agnelli”.