In Turchia – Pereyra, c’è la firma con il Besiktas. Tramonta l’ipotesi Inter

Per il centrocampista argentino, svincolato dall'Udinese, è pronto un biennale con opzione per un terzo anno

Il futuro di Roberto Pereyra sarà lontano dall'Italia. Il centrocampista argentino, terminato il suo contratto con l'Udinese, avrebbe firmato un biennale con opzione per un altro anno con il Besiktas, e sarebbe ora atteso a Istanbul per le visite mediche. Lo rivela Sports Digitale.

Classe '91, cresciuto nel River Plate, in carriera ha disputato 268 presenze tra friulani e Juventus, oltre a 4 stagioni in Inghilterra con il Watford. In questa sessione di mercato era stato accostato con insistenza all'Inter.