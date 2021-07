Perez: “De Boer? Si chiederà se allenare fa per lui. La cosa più preoccupante… “

Dopo quattro anni sulla panchina dell'Ajax, la carriera di De Boer non è decollata

L'Europeo per l'Olanda non è andato come previsto. Fuori per mano della Repubblica Ceca, la squadra di De Boernon ha brillato e in patria non sono mancate le critiche, soprattutto per l'ormai ex ct. Kenneth Pérez, ex giocatore e oggi commentatore per Fox Sports, prevede un futuro poco brillante per De Boer come allenatore.