Inter, pericolo scampato per Bastoni: nessuna lesione, è già a disposizione

Buone notizie per l'Inter: gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Bastoni non hanno evidenziato alcuna lesione, e il difensore ha già potuto allenarsi in gruppo. Pericolo scampato per Inzaghi, tanto che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe pure schierarlo dal primo minuto contro il Real Madrid:

"Se, infatti, gli accertamenti effettuati ieri hanno confermato per Sensi il coinvolgimento del legamento mediale collaterale nella distorsione al ginocchio destro rimediata a Marassi - ma si tratta di una distrazione e non di una rottura - per Bastoni hanno invece escluso qualsiasi tipo di lesione. Insomma, volendo tradurre in concreto, il centrocampista dovrà star fermo un mesetto, mentre il difensore potrebbe anche riuscire ad andare in campo domani con il Real. Dipenderà dall'evoluzione delle prossime ore. Al momento è positiva, nel senso che l'affaticamento ai flessori è in via di smaltimento, tanto che ieri Bastoni ha corso sul campo. È chiaro, però, che non verrà corso alcun rischio".