Perinetti: “Dybala all’Inter è una possibilità concreta. So che al ragazzo…”

Le parole del dirigente sul futuro di Dybala: "L'l’opzione nerazzurra non è da scartare, l’argentino in Italia si trova bene"

Intervenuto ai microfoni di FootballNews24, Giorgio Perinetti, dirigente, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: «Quella dell’Inter è una possibilità concreta a dispetto delle voci. Da quello che ricordavo, però, mi pare che il ragazzo preferisse trasferirsi in Liga, anche più che in Premier. Però ripeto, l’opzione nerazzurra non è da scartare, l’argentino in Italia si trova bene e con la cessione di Lautaro lo stesso club potrebbe realizzare un’importante plusvalenza puntando poi su un usato sicuro di alto livello per rimpiazzare una cessione così importante. Scudetto? La matematica ancora lo concede e quindi può accadere di tutto, ma sinceramente mi pare difficile che la Juve riesca a rimontare non una ma ben due squadre come Milan e Napoli che le stanno davanti. Credo che saranno queste due e l’Inter, a seconda di come finirà domenica prossima, a contendersi lo scudetto fino all’ultima giornata».