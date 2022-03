Perinetti: “Dybala-Juve? C’è margine. Ma l’Inter ci proverà fino alla fine”

Le parole del dirigente: "E' una situazione che va valutata bene ma ci sono margini per il rinnovo con la Juve"

Intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "E' una situazione che va valutata bene ma ci sono margini per il rinnovo con la Juve. L'Inter ci proverà fino alla fine per avere un attaccante forte come Paulo che conosco bene da almeno 10 anni. L'argentino era un calciatore semi sconosciuto che giocava in serie B argentina ma a Palermo iniziò la sua grande avventura in Italia".