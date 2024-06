La Juventus, invece, ha deciso di ripartire da Thiago Motta.

"La Juve ha anticipato tutti credo che Motta sia un allenatore completo ma non è malleabile ha un carattere forte e decisionista. Ha una grande personalità, trasformerà la Juve portandola a livelli importanti. Spero che il prossimo anno non ci sia una squadra ammazza campionato. I club di grande spessore non possono pensare di essere soddisfatti per un quarto posto a 25 punti dalla prima. Nella competizione vince il primo il secondo è un perdente. Quest'anno arriveremo a 16/17 allenatori diversi e di conseguenza di schemi ruoli giocatori".