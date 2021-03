Perinetti: “Scudetto? Inter favorita, ma il Milan non demorde. E la Juve…”

Il noto dirigente ha parlato della lotta al tricolore nel corso della sua intervista per Radio Kiss Kiss Napoli

Nel corso di 'Radio Goal', Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato anche del momento dell'Inter di Antonio Conte. Queste le sue parole: "L’Inter ha trovato un assetto importante, è sicuramente la favorita per quello che sta dimostrando, ma tante squadre lottano per lo stesso obiettivo. Con l’uscita dalla coppa la Juve si riverserà sul campionato per rimontare, il Milan ha degli alti e bassi ma è lì. e non demorde. Quarto posto? Vediamo cosa accadrà nello scontro dell’Atalanta col Real Madrid, questa sfida sarà importante per il futuro della squadra di Gasperini".