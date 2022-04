Repubblica: “Barella segna e si danna. Skriniar ‘giapponese’. Perisic straripante”

I voti più alti in pagella dopo la vittoria dell'Inter sul Verona sono per i tre nerazzurri: il primo ha segnato, il secondo ha chiuso tutti gli spazi. Il terzo ha fatto anche assist

Gol, muro e assist. I tre voti più alti in pagella, all'indomani di Inter-Verona, sono per Barella, Skriniar e Perisic. Il quotidiano La Repubblica assegna 7 al centrocampista ("segna si danna ed esce spremuto") e poi al difensore e 7.5 all'esterno, con queste motivazioni. "Lo slovacco è solido e puntuale come i vecchi orologi digitali giapponesi. Il croato fa assist e poi sponda per Dzeko, fisicamente straripante finisce da punta".