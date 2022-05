Perisic a segno nel giorno della sua 250esima presenza con l’Inter

Il giocatore croato ha segnato con la maglia interista 52 reti e non segnava dal 2019 in due gare consecutive

Non segnava in due gare di fila dal 2019. Nelle ultime due partite Ivan Perisic ha suggellato una stagione davvero importante per lui. Forse non basterà per lo scudetto ma quella del croato è stata un'annata super. Il giocatore nerazzurro, dopo il gol segnato con il Bologna, ha trovato il gol che ha sbloccato la partita anche contro l'Udinese. Si tratta della sua 52esima rete da interista nel giorno in cui ha collezionato la sua 250sima presenza con l'Inter.