Inter, Vidal in panchina a Bologna. Perisic out per precauzione

Il croato era carico dopo il gol segnato nella pausa con la Nazionale ma è affaticato e Conte non vuole rischiare nulla

Nell'allenamento di ieri, mister Conte ha perso sia Kolarov che Perisicper affaticamento. Il giocatore serbo sarebbe comunque rimasto in panchina mentre il croato avrebbe potuto giocare da titolare. Nell'Inter degli ultimi tempi si è rivelato una pedina importante, forse in maniera inattesa. Aveva anche segnato con la Nazionale croata contro Malta ed era carico. Ma nel momento cruciale della stagione il tecnico non vuole rischiare nulla. Per questo Ivan non ci sarà con il Bologna.