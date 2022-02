Inter, nessun accordo con Perisic: Inzaghi lo vuole, Brozovic fa da mediatore?

L'esterno croato, elemento imprescindibile dello scacchiere tattico nerazzurro, è in scadenza di contratto a giugno

Nella lista dei calciatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno spicca Ivan Perisic: l'esterno croato, elemento imprescindibile per Simone Inzaghi, non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza nerazzurra, e la sensazione ormai diffusa è che a fine stagione le strade si divideranno. A fargli cambiare idea potrebbe intervenire l'amico e connazionale Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza ma prossimo al rinnovo. Così scrive Tuttosport: "Chissà che Brozovic non possa anche fare da mediatore con l'amico (e compagno di squadra pure in Nazionale) per far sì che si trovi un punto di incontro con l'Inter, come tifa Inzaghi e come si augurano un po' tutti ad Appiano".