Inter, Perisic campione di Germania col Bayern: 30° titolo per i bavaresi. E ora il futuro…

Vincendo a Brema contro il Werder per 1-0 (gol, tanto per cambiare, di Lewandowski), il Bayern Monaco vince l’ottavo titolo consecutivo di Bundesliga, il 30° della sua storia. La squadra di Flick, a quota 76 punti, è infatti irraggiungibile per il Borussia Dortmund, fermo (anche se con una partita in meno) a quota 66.

Alla festa, almeno in campo, non ha potuto partecipare Ivan Perisic, assente per un acciacco muscolare. In prestito con diritto di riscatto al Bayern dall’Inter, il croato, in attesa di definire il suo futuro, con le due società in trattativa, si può dunque godere il titolo di campione di Germania.