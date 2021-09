Perisic ripensa alla Croazia e alla gara da capitano: “Onore e privilegio”

Il giocatore nerazzurro ha espresso orgoglio sui social per la gara giocato contro la Slovenia con la fascia al braccio

"Grande onore e grande privilegio". Ivan Perisic ha giocato la gara contro la Slovenia con la Croaziacon la fascia da capitano al braccio. La gara è stata vinta dalla Nazionale per tre a zero. Suo l'assist per Pasalic sul gol del due a zero.