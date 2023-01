Perisic carica l’Inter per il derby di Supercoppa: “Vincere! In bocca al lupo”

L'ex esterno dell'Inter, ora al Tottenham, ha voluto mandare un messaggio di auguri ai suoi ex compagni per il trofeo di stasera

A caricare l'Inter per la sfida di questa sera a Riad con il Milan, valevole per la Supercoppa, ci ha pensato anche l'ex esterno nerazzurro Ivan Perisic, dalla scorsa estate in forza al Tottenham di Conte.