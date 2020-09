L’Inter e Conte cambiano idea su Perisic? CorSport: “Se il croato dovesse restare…”

Antonio Conte ha avuto ottime risposte dalla sua Inter nel corso delle tre amichevoli pre-stagione, l’ultima delle quali si è giocata ieri a San Siro contro il Pisa, con il risultato finale di 7-0 in favore della Beneamata. Come riporta il Corriere dello Sport, Conte ha fatto esperimenti, come ad esempio Bastoni difensore centrale nella difesa a tre con D’Ambrosio e Kolarov mentre nella ripresa ha testato Perisic sulla corsia di destra. “Il croato, se davvero resterà alla Pinetina, potrà essere utile su entrambe le corsie“, commenta il quotidiano che così dà credito all’ipotesi di una permanenza del croato ex Bayern Monaco.