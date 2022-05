Perisic mai così continuo: rendimento e leadership, l’Inter non può farne a meno

L'esterno croato si sta confermando elemento imprescindibile per i nerazzurri: il suo valore va oltre i numeri

L'uomo del momento in casa Inter è senza ombra di dubbio Ivan Perisic : l'esterno croato, a 33 anni compiuti, ha definitivamente trovato la sua dimensione ideale, e sta provando a trascinare i nerazzurri nella difficile rincorsa al Milan. Efficace in entrambe le fasi di gioco, si sta rivelando importante anche all'interno dello spogliatoio, mostrando un carisma e una leadership mai visti in precedenza. Per tutti questi motivi, come scrive il Corriere dello Sport, l'Inter non può farne a meno:

"A 33 anni appena compiuti, il croato sta esibendo una freschezza atletica davvero sorprendente. E pensare che, proprio in questi ultimi 2 anni, il suo raggio di azione si è ampliato, essendo diventato un esterno a tutta fascia e non più soltanto offensivo. Il suo grande merito è che, oltre alla sua efficacia offensiva (certificata nei numeri), c'è pure un'applicazione difensiva assoluta. [...] Anche all'Inter Perisic aveva vissuto momenti travolgenti, ma, dentro una stagione c'erano stati pure periodi di assenza o di abulia completa. L'ultimo Perisic, invece, ha proprio nella continuità una delle sue doti principali. E la sensazione è che l'annata trascorsa al Bayern in prestito, conclusa con la conquista del Triplete, gli abbia dato una consapevolezza diversa. Dei suoi mezzi, ma anche del suo ruolo all'interno di una squadra: non solo semplice calciatore, ma leader e punto di riferimento per i compagni. Logico, quindi, che l'Inter non voglia perdere un elemento del genere e che voglia goderselo fino in fondo".