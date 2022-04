Inter, Perisic-Dumfries, siparietto in allenamento: “Sei un bugiardo”

I due esterni, probabilmente entrambi titolari nella gara contro la Juve, tengono alta la bandiera del buon umore alla vigilia della sfida

Ci si allena e si tiene su l'umore in vista della sfida più importante di tutte, quelle contro la Juventus. E i due esterni dell'Inter, Perisic e Dumfries, a poche ore dalla partenza per Torino si sono resi complici di un siparietto da allenamento finito poi sui social grazie al croato.

Un falletto e l'olandese cade giù così Ivan lo prende in giro: "Sei un bugiardo", scrive e mette l'emoticon del nuotatore nella sua stories. Prende in giro il compagno come a dirgli non ti ho fatto niente, alzati. Infatti si vede che Perisic lo rialza ridendo mentre il suo 'opposto' si finge arrabbiato a terra. Poi ha condiviso la foto del compagno sorridendo su Instagram.