Empoli-Inter: tornano Vidal e Correa. C’è anche Perisic ma Inzaghi…

Il giocatore croato è stato sostituito nella gara contro la Juventus per un problema fisico ma sta bene. Hanno recuperato anche gli altri due compagni

Il cambio gli è stato 'rinfacciato' come errore. Ma in realtà il giocatore aveva chiesto il cambio per un problema fisico. Un problema che è rientrato: sta bene e sarà a disposizione, ma il mister - contro l'Empoli - potrebbe dare spazio a Dimarco.