Inter, Perisic vuole finire il lavoro: lontani i tempi della bocciatura di Conte

L'esterno croato è tornato in campo dal primo minuto e ha trovato la rete del pareggio contro lo Spezia, la terza stagionale

"Il croato era rientrato domenica sera a Napoli: 22 minuti utili per rimettere nelle gambe un po' di ritmo partita. E ieri Ivan è tornato a martellare a sinistra, mettendo in affanno - finché ha avuto forza e fiato - la resistenza ligure. Certo, gli è mancato il colpo migliore, lo strappo nell'uno contro uno utile a creare la superiorità numerica. Però ha dimostrato di essere pienamente a suo agio nel doppio ruolo di quinta punta e quinto difensore. Com'è lontana l'estate 2019, quando fu proprio Conte ad ammettere che il croato non era «adatto» al ruolo. Quasi due anni dopo, con una Champions in più in bacheca, Perisic è tornato per finire il lavoro: la fiducia di Conte l'ha conquistata in fretta, per il primo titolo in Italia... è questione di tempo".