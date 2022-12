Ex Inter: Giappone-Croazia, Nagatomo 6 in pagella. Perisic “fa tutto”. Kovacic…

Ai Mondiali in Qatar si sono confrontati anche tre ex giocatori nerazzurri: le loro prestazioni viste da La Gazzetta dello Sport

Non solo Brozovic. In campo, in Giappone-Croazia, c'erano anche tre vecchie conoscenze nerazzurre: Perisic, Kovacic e Nagatomo. Le loro prestazioni sono state giudicate da La Gazzetta dello Sport che ha considerato l'ex esterno nerazzurro tra i migliori in campo, dopo il portiere croato, Livakovic .