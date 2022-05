CdS – Inter, si cerca l’intesa con Perisic e Handanovic. Valutazioni su Dybala

Il punto sulle principali questioni del mercato nerazzurro: l'esterno croato e il portiere sloveno sono in scadenza

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter. A cominciare dal rinnovo di Perisic , in scadenza a giugno come capitan Handanovic: "L'offerta dell'Inter, ribadita mercoledì mattina al rappresentante del numero 14, è un contratto di un anno più uno, che durante la negoziazione può trasformarsi in un biennale, ma non alle cifre richieste dal croato che già adesso guadagna quasi 5 milioni e vorrebbe di più. Il club di viale della Liberazione gli ha proposto 4,5 milioni portando avanti la politica di riduzione del monte ingaggi. Perisic, al quale è interessata la Juventus, spera che gli arrivi un'offerta concreta dall'Inghilterra (Chelsea?) dove andrebbe volentieri.

A proposito di parametri zero, da risolvere pure la vicenda Handanovic (prolungamento di un anno, non c'è intesa sulla cifra) e da valutare se affondare per Dybala. Marotta ha tenuto contatti con l'entourage dell'argentino al quale deve far spazio la risoluzione con Sanchez o la cessione per Martinez".