Inter: Perisic, futuro ancora tutto da scrivere. Il Bayern lo vorrebbe: la cifra è il nodo

Dopo le parole di Rummenigge su Ivan Perisic, il destino del giocatore croato non è ancora deciso. Il club tedesco non lo ha riscattato, ha chiesto all’Inter di poterlo avere in prestito fino alla fine della stagione.

A fine Champions League quindi l’esterno dell’Inter dovrebbe rientrare alla Pinetina e poi trovare un altro club disposto a prenderlo. Secondo quanto scrive TuttoSport c’è però ancora la possibilità che il Bayern Monaco provi a trattare per prenderlo a titolo definitivo.

C’è però una netta distanza tra la richiesta e la possibile offerta. La cifra del riscatto si aggiornava sui venti mln, quella era la richiesta nerazzurra, ma il club tedesco vorrebbe spenderne la metà.

(Fonte: Tuttosport)