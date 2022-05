Ts – Perisic, Inter infastidita. Ausilio ha ribadito una cosa. La sensazione…

Secondo quanto riporta Tuttosport, al club nerazzurro non sono piaciute le dichiarazioni del croato

Le parole di Ivan Perisic al termine di Juventus-Inter, sono state l'unica nota stonata di una grande notte tutta nerazzurra. "Con i giocatori importanti non si aspetta fino all’ultimo per rinnovare", ha detto il croato al triplice fischio. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter non ha per nulla gradito questo scatto in avanti. "Uscita sgradita e alquanto approssimativa nei contenuti, considerato che almeno tre sono stati gli incontri per rinnovare. Va detto che l’interessato a inizio stagione aveva pure comunicato la volontà di non rinnovare, confermando l’impegno di comportarsi da professionista fino alla naturale scadenza di contratto. A novembre c’è stato il ripensamento".