Inter, la scelta di Marotta sul futuro di Perisic. Ma nessun ricatto

L’Inter ha le idee chiare sul futuro di Ivan Perisic. Il club è convinto e ormai non ha più dubbi, ma manca l’accordo totale per il rinnovo

“Marotta vuole andare avanti con il croato, ma come per gli altri ha chiesto che ogni discorso venga rimandato a fine campionato. La decisione è stata presa a marzo, con l'Inter reduce da 7 punti in 7 gare. Vista la gran ripartenza, la mossa ha pagato. E ora più che mai esistono soltanto Cagliari e Sampdoria. L'Inter farà uno sforzo per venire incontro alle richieste di Perisic, che ha pur sempre compiuto 33 anni a febbraio, ma deve tenere il punto per due motivi. Non soltanto per questioni finanziarie (obbligo di abbattere il monte ingaggi del 10-15%), ma anche di principio. Se negli ultimi anni è stato costruito un gruppo sano e vincente è anche per il rispetto di certe dinamiche e per un senso di appartenenza. Quindi l'Inter non cederebbe a un eventuale ricatto”, si legge.