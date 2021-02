Perisic: “Inter, tante partite ma non possiamo più sbagliare. A Torino per vincere”

Il primo giocatore a commentare la partita tra Fiorentina e Inter è stato Ivan Perisic che ha segnato il gol del due a zero. Queste le sue parole:

-Gol pesante il tuo, partita ancora aperta ma metterla sul due a zero ha facilitato le cose?

Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni. Potevamo chiuderla un po’ prima, sono tre punti importanti e siamo primi ora. Questo è importante. Adesso abbiamo il ritorno di Coppa Italia e andiamo a Torino per vincere.

-Mettete anche pressione alla squadre rivali che devono sorpassarvi…

Ogni settimana noi dobbiamo fare il nostro e continuare così. Siamo sulla buona strada, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così fino alla fine.

-Momento decisivo per la stagione?

Può essere ma ci sono tante partite. Dobbiamo entrare in campo sempre come se fosse l’ultima partita, non possiamo più sbagliare.

(Fonte: SS24)