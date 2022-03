Perisic, notizie confortanti per Inzaghi. “Sarà convocato per Liverpool”

Ivan Perisic, assente nella sfida di venerdì contro la Salernitana a causa di un leggero affaticamento muscolare, si è allenato ieri

"Confortanti notizie per Simone Inzaghi. Ivan Perisic, assente nella sfida di venerdì contro la Salernitana a causa di un leggero affaticamento muscolare, si è allenato ieri in parte con i propri compagni di squadra, effettuando inoltre anche un consequenziale lavoro personalizzato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni di Perisic. I prossimi allenamenti saranno più indicativi ma il croato sarà convocato e potrebbe scendere in campo dall'inizio. Inzaghi non farà turnover, Vidal sostituirà lo squalificato Barella ma per il resto sarà la formazione tipo. Qualora Perisic non ce la facesse, spazio a Gosens o, in alternativa, Darmian.