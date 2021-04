Inter, recupera Perisic. GdS: “Conte ha l’undici base a disposizione dopo due mesi”

Perisic, però, è in ballottaggio con Darmian e Young in vista della sfida con il Napoli: oggi e domani giornate decisive

Una buona notizia per Antonio Conte: Ivan Perisic ha recuperato ed è a disposizione per la trasferta di Napoli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'Inter, dopo quasi due mesi, torna ad avere l'undici base a disposizione. "Il ribaltone Inter in testa alla classifica è arrivato in febbraio, con le vittorie su Lazio e Milan. Quando Conte aveva trovato la quadra con l'inserimento di Eriksen per Vidal e la coppia d'esterni offensivi ma ormai votati anche al sacrificio Hakimi-Perisic. Ebbene, l'Inter che non sembra cambiare mai non gioca con l'undici base proprio dal derby del 21 febbraio", si legge sulla Rosea.