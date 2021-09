Perisic-Inter, nessuno dei due è interessato a parlare di rinnovo: il motivo

Perisic va in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. E al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a intavolare discorsi

C'è un calciatore nella rosa dell'Inter che va in scadenza l'anno prossimo e si tratta di Ivan Perisic . L'esterno croato, diventato nella scorsa stagione un titolare della squadra nerazzurra, dovrebbe però terminare a giugno nel 2022 la sua esperienza nerazzurra cominciata nel 2015 e Tuttosport ne spiega i motivi: "E al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a intavolare discorsi per il prolungamento.

La storia tra il croato e l’Inter, mai contraddistinta da una passione travolgente, dovrebbe terminare così dopo sette anni con la parentesi di una stagione in prestito al Bayern Monaco. A quel punto Perisic potrebbe accasarsi all’estero a parametro zero: in questi anni i contatti più intensi sono sempre stati con la Bundesliga. L’Inter, invece, riuscirebbe a risparmiare un ingaggio pesante, pari a 5 milioni netti (quasi 10 lordi). Si tratta di cifre significative in questo momento di contrazione dei ricavi e difficoltà finanziaria".