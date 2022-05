CdS – Perisic rassicura: no alla Juventus. Inter, “opzione Nba”: incontro settimana prossima

L'esterno croato, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro

"Inzaghi ha chiesto di fare il possibile per trattenerlo e l'Inter il giorno della finale di Coppa Italia gli ha proposto un biennale da 4,5 milioni più bonus per due anni o per... uno più uno. Spieghiamo la differenza: alla fine della prima stagione è Ivan che può decidere se svincolarsi a zero o rispettare l'accordo con l'Inter. Un'opzione in stile giocatori della Nba. A queste cifre vanno aggiunte le commissioni, destinate a un amico di Perisic che lo rappresenta. A inizio della prossima settimana è fissato un nuovo incontro, quello decisivo. Possibile che il club rilanci? L'Inter lo esclude e considera la sua offerta "finale". Detto questo, qualche piccolo aggiustamento sui bonus non va escluso. Il croato ha fatto sapere sia ai compagni sia in società (tramite il suo agente) che non vuole andare alla Juve (solo una tattica? i bianconeri sono interessati a lui). O l'Inter o l'Inghilterra, in particolare il Chelsea che però la scorsa estate lo bocciò dicendo di no a uno scambio tra Ivan e Alonso".