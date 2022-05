Inter, fattore Perisic: rendimento decollato da marzo, tutti i suoi numeri

L'esterno croato ha festeggiato con un gol contro l'Udinese la sua presenza numero 250 con la maglia nerazzurra

In gol contro il Bologna e poi anche con l'Udinese, Ivan Perisic ha festeggiato al meglio la sua presenza numero 250 con l'Inter. Era da aprile 2019 (vs Frosinone e Roma) che il croato non andava a bersaglio in due match consecutivi di Serie A.