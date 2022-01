Perisic resta: “Molti club interessati a zero, ma Inter al lavoro per prolungare”

Nonostante l'interesse del Chelsea trapelato qualche giorno fa, Ivan Perisic non lascerà l'Inter nel mese di gennaio

Negli scorsi giorni è trapelata la notizia di un possibile interesse del Chelsea nei confronti di Ivan Perisic. Il croato è in scadenza a giugno 2022 con l'Inter e i Blues vorrebbero prelevarlo già a gennaio, ma non c'è alcuna possibilità che ciò avvenga. Spiega in merito Fabrizio Romano: "Non c'è possibilità per Ivan Perisic di lasciare l'Inter a gennaio nonostante l'interesse del Chelsea. Niente da fare per Perisic e Kurzawa, nessun colloqui in corso. Molti top club sono interessati a Perisic a zero per giugno, ma l'Inter sta ancora lavorando per prolungare il suo contratto".