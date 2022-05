Repubblica – Perisic riflette, Inzaghi pronto a tutto pur di non perderlo. L’Inter…

L'esterno croato, in scadenza di contratto a giugno, ha usato parole forti al termine della partita di ieri

Le parole pronunciate ieri sera da Ivan Perisic dopo la conquista della Coppa Italia sembrano lasciare poco spazio alle interpretazioni: a fine stagione lascerà l'Inter. Repubblica, tuttavia, non scrive ancora la parola fine sulla questione: "Il croato non ha fretta di voltare pagina. [...] Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo l'ultima contro la Sampdoria a San Siro, comunque sarà andato il campionato, il club, il giocatore e i suoi procuratori dovranno discutere di rinnovo. Solo pochi mesi fa la partenza del croato sembrava più che probabile, ma lo scenario è mutato. Inzaghi lo vuole con sé a tutti i costi e ha già detto che nel caso potrebbe farlo giocare anche a destra. Sul tavolo c'è il prolungamento di contratto di un anno, con un’opzione su un eventuale secondo, a una cifra compresa fra i quattro e i cinque milioni netti a stagione. Cifre alte in assoluto. Da capire se saranno sufficienti a convincerlo, visto che lui sembra ancora scettico".