Ts – Rinnovo Perisic, la situazione. Brozovic, intesa trovata: si aspetta solo l’annuncio

In casa nerazzurra si lavora ai rinnovi dei due croati

In casa Inter in questo momento la priorità sono i rinnovi di Perisic e Brozovic. Come riporta Tuttosport, più complicato il rinnovo dell'esterno croato, c'è distanza tra domanda e offerta. Situazione diversa per quanto riguarda il centrocampista. "L’intesa con il suo entourage è ormai trovata e si aspetta solo l’annuncio (prolungamento fino al 2026 con stipendio che partirà dai 6 milioni per arrivare a 7 con i bonus)".