Romano: “Perisic, contatti diretti per accordo. Brozovic ok, Inter avanza per un colpo estivo”

Marco Macca

Presente, ma soprattutto futuro. L'Inter è proiettata in avanti, verso la conquista dello scudetto e la semifinale di Coppa Italia, senza considerare un ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield ancora tutto da giocare. Ma i nerazzurri sono già proiettati al futuro anche sul mercato. Come raccontato da Fabrizio Romano durante l'ultima puntata del podcast 'Here we go', infatti, il giornalista ha fatto il punto sulle tante trattive che coinvolgono il club, tra rinnovi e obiettivi estivi:

BROZOVIC E PERISIC - "Brozovic e Perisic? Si continua trattare, Marotta è molto ottimista. Per quanto riguarda Brozovic, siamo agli accordi verbali, l'Inter deve formalizzare il tutto ma il club è molto ottimista. Su Perisic sta crescendo l'ottimismo: l'Inter vuole tenerlo e sta portando avanti i contatti. Da quello che so, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto diretto con i suoi agenti per provare a raggiungere un accordo sulle cifre, più che sulla durata".

RANOCCHIA - "Nelle prossime settimane, si parlerà anche con Andrea Ranocchia, per decidere se continuare insieme o per capire se il ragazzo vorrà fare un'altra esperienza. L'Inter, comunque, è molto contenta del calciatore e sa la sua importanza nello spogliatoio e in campo, dove è stato impeccabile quando ha sostituito de Vrij".

BREMER - "Bremer? L'Inter sta lavorando forte su di lui: ribadisco che i nerazzurri stanno andando avanti per lui, lo vogliono prendere perché sanno che c'è tanta concorrenza, come per esempio del Milan o di club esteri. Il fattore tempo è importante, per questo l'Inter continua a lavorare: non è un'operazione chiusa, ma si continua a trattare".