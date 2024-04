Sale l'attesa per il derby di Milano, in programma questa sera a San Siro e che potrebbe sancire la conquista dello scudetto da parte dell'Inter. Ivan Perisic, ex esterno offensivo nerazzurro, ha voluto caricare la sua vecchia squadra con una storia postata su Instagram con un messaggio eloquente: "In bocca al lupo Inter". Il tutto con un chiaro riferimento alla seconda stella. La particolarità, che non è sfuggita ai suoi followers, riguarda la scelta della foto: si può vedere il croato esultare in occasione del suo gol segnato in pieno recupero il 20 novembre 2016, terminato in parità con il punteggio di 2-2. E a correre esultando verso Perisic c'è... Stefano Pioli! Ai tempi tecnico nerazzurro, oggi allenatore rossonero.