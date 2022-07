Inter, Perisic nella storia: miglior assist man della storia della Croazia agli Europei

Se la Croazia stenta, Ivan Perisic sta facendo egregiamente il suo dovere in questo Europeo. L'esterno dell'Inter nella storia della Croazia

Se la Croazia stenta, Ivan Perisic sta facendo egregiamente il suo dovere in questo Europeo. Come riportato da Opta, infatti, con l'assist fornito a Vlasic per il momentaneo vantaggio della sua nazionale contro la Scozia l'esterno dell'Inter è entrato ufficialmente nella storia della selezione oggi allenata da Dalic. Perisic è diventato il miglior assist man della storia della Croazia agli Europei: