Croazia, Perisic: “Ora testa all’Inter per finire nel migliore dei modi la stagione”

Dopo la vittoria contro Malta, l'esterno croato pronto a rientrare a Milano per questo finale di stagione

Al termine della gara, l'esterno nerazzurro ha commentato così la vittoria: "Tutte e tre le partite sono state difficili, lo abbiamo visto tutti, manca qualcosa. Ma non siamo preoccupati, prima dell'inizio degli Europei faremo una piccola pausa. Non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo guardare come giochiamo e prendere più punti possibili. Adesso testa ai club e finiamo la stagione nel migliore dei modi e dopo ci prepareremo bene per gli Europei".