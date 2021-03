Qual. Mondiale 2022, in gol Perisic e Skriniar: Brozovic e Lukaku riposano

Buone notizie per Antonio Conte e l'Inter da questa serata di Nazionali. Ecco come si sono comportati i calciatori nerazzurri

Buone notizie per Antonio Conte e l'Inter da questa serata di Nazionali. Nel match tra Croazia e Malta (vinta dagli uomini di Dalic 3-0), infatti, Ivan Perisic, entrato nella ripresa, è risultato subito decisivo, sbloccando il match dei suoi. All'esterno nerazzurro sono bastati 8' per incidere sulla partita. In panchina, invece, Marcelo Brozovic, che si è riposato ed è pronto a tornare carico ad Appiano Gentile.