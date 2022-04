Perisic MVP col Verona. Rinnova? “Quando lo provano a punzecchiare sul futuro…”

I due assist hanno impreziosito una partita di qualità ma Ivan Perisic è stato, senza dubbio, il migliore in campo contro il Verona

I due assist hanno impreziosito una partita di qualità ma Ivan Perisic è stato, senza dubbio, il migliore in campo contro il Verona. L'esterno croato è stato, come quasi sempre in stagione, un fattore lungo la fascia, anche se nel finale di partita ha alzato il proprio raggio d'azione, chiudendo da seconda punta. Perisic ha parlato a fine partita e, tra gli argomenti, è stato toccato anche il tasto rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno. "Il futuro, chissà: quando lo provano a punzecchiare su quello che verrà dopo il 30 di giugno (data in cui scade il contratto che lo lega ai nerazzurri) lui svicola abilmente come fa con i difensori avversari. «Se mi sento tanto interista? Il Bayern è il passato e non mi piace parlare del passato. Dico che con il pubblico è tutto più facile, siamo stati senza di loro per due anni»", il commento di Tuttosport.