Romano: “Perisic-Tottenham, annuncio in arrivo. Contratto firmato già sabato”

L'esterno croato lascia l'Inter e approda a Londra a parametro zero: trattativa ormai definita, questione di tempo

Ivan Perisic può già considerarsi un nuovo giocatore del Tottenham: è quanto conferma Fabrizio Romano, che su Twitter ha fatto il punto della situazione sull'ormai ex esterno dell'Inter. Annuncio ufficiale in arrivo: "Tutto pronto tra Perisic e il Tottenham, comprese le visite mediche. Nessun problema o problema oggi a Londra, contratto biennale siglato da sabato. Annuncio ufficiale in arrivo, questione di tempo".