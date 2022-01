Perisic, dato top. Il croato si toglie sassolini dalla scarpa: “Troppo vecchio dicevano”

Ivan Perisic ha condiviso, su Instagram Stories, il dato di velocità di punta raggiunta in questa stagione

Ivan Perisic quest'anno è diventato un fattore per l'Inter. L'esterno croato ha sfoderato prestazioni convincenti e, soprattutto, ha mostrato continuità da inizio anno, dando il consueto apporto in fase offensiva non lesinando ripiegamenti difensivi per il bene della squadra. E ora lo stesso Perisic si toglie i sassolini dalla scarpa: il croato ha postato una foto della Lega Serie A che evidenzia come sia proprio l'ex Bayern il giocatore dell'Inter che ha raggiunto la velocità più alta in stagione, ben 35,1 km/h. Perisic ha condiviso la foto, con tanto di commento: "Troppo vecchio dicevano...".