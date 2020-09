Inter, Perisic ha cambiato idea: vuole restare. Mancano offerte: dal Lipsia solo un sondaggio

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe garantire delle grosse sorprese: l’esterno croato, rientrato all’Inter dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, non rientrava nei piani nerazzurri, me le buone indicazioni date in questi giorni di preparazione pre campionato sembrano aver fatto cambiare idea a tutti. In primis ad Antoio Conte, che starebbe pensando di ritagliare un nuovo ruolo al fresco campione d’Europa, ma anche e soprattutto allo stesso Perisic, che si sarebbe convinto a rimanere in Italia.

Così scrive Tuttosport: “Al momento di offerte concrete non se ne vedono (il Lipsia ha fatto un timido sondaggio, mentre altri club tedeschi non hanno finora approfondito) e Perisic – che ha un contratto fino al 2022 da 4 milioni più bonus – pare voglia rimanere per giocarsi le sue carte“.