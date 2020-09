Perisic in versione Eto’o: Conte ci crede e prepara la svolta, cambiano i piani dell’Inter

Da esubero a nuova risorsa. Con un esempio da seguire: Samuel Eto’o. È quanto sta accadendo a Ivan Perisic, rientrato all’Inter dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco: l’esterno croato, messosi a disposizione di Antonio Conte fin dal primo giorno di preparazione pre campionato, ha dato segnali positivi, tanto che il suo destino adesso potrebbe cambiare. Secondo Tuttosport, il tecnico interista avrebbe in mente di chiedere un maggior sacrificio al fresco campione d’Europa, così da sfruttare le sue qualità tecniche e fisiche nel ruolo di esterno a tutta fascia: “Quello che Antonio Conte sta studiando nel laboratorio di Appiano Gentile da una decina di giorni, potrebbe assomigliare tanto a quello che Josè Mourinho chiese a Eto’o nell’inverno del 2009“.

ARMA IN PIU’

“Perisic ha doti fisiche straordinarie che indubbiamente possono permettergli di svolgere il ruolo di esterno tutta fascia. […] Se Perisic, dove aver digerito la delusione per il mancato riscatto da parte del Bayern, si calerà con il giusto piglio in questo ruolo, allora l’Inter e Conte avranno un rinforzo in più. Se Perisic si adattasse alla perfezione, potrebbe anche giocarsi una maglia da titolare in determinate partite, altrimenti potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso, sia da laterale tutta fascia che da ala in un 3-4-2-1 offensivo“.

CAMBIO DI PIANI

“Va detto che al momento di offerte concrete non se ne vedono (il Lipsia ha fatto un timido sondaggio, mentre altri club tedeschi non hanno finora approfondito) e Perisic – che ha un contratto fino al 2022 da 4 milioni più bonus – pare voglia rimanere per giocarsi le sue carte“.