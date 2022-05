Inter, Perisic vuole tutto: “Ivan ha una grande ambizione in questo finale di stagione”

Dopo una stagione spettacolare, Ivan Perisic ha ancora voglia di stupire e la fame giusta di chi vuole vincere tutto

"Dal Triplete, al sogno Tripletta. Dopo aver vinto tutto il possibile col Bayern nell’anno di grazia 2020, Ivan Perisic coltiva ancora l’ambizione di concedere il bis all’Inter, collezionando Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto nella stessa stagione (...). Se l’Inter è ancora in corsa per tutto, molto del merito va dato al croato che in primavera ha preso per mano la squadra diventando la prima, nonché inesauribile, fonte di gioco per gli attaccanti. Una manna per Inzaghi che, già alla Lazio, aveva costruito le sue fortune sui laterali di spinta, ruolo strategico nel 3-5-2".