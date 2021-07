Inter, permanenza “pesante” a sorpresa? “Inzaghi apprezza le sue caratteristiche”

Secondo il Corriere dello Sport, c'è un giocatore che è sulla lista dei possibili partenti, ma che Inzaghi apprezza

E' Romelu Lukaku l'unico certo di una permanenza all'Inter per la prossima stagione. Il discorso Lautaro Martinez è da affrontare nelle prossime settimane, mentre Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti restano sulla lista dei partenti. Anche se, come scrive il Corriere dello Sport, il numero 7 non sarebbe sgradito adì Inzaghi: "Il cileno, che ha un ingaggio da 7 milioni netti, è spesso infortunato e sulla sua tenuta ci sono molti dubbi, anche se le sue caratteristiche ad Inzaghi piacciono. Pinamonti ha giocato poco lo scorso anno e le cose potrebbero andare nello stesso modo se rimanesse. Keita si sta proponendo in maniera frequente, ma finché il Niño Maravilla o Pina non usciranno, di nuovi arrivi là davanti è "vietato" parlare", si legge.